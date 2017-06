USKUMATU! 20-aastane lätlanna alistas kaotusseisust suurfavoriidi ning tuli Suure Slämmi turniiri võitjaks!

Poolfinaalmängu päeval 20-aastaseks saanud Ostapenko mängis julgelt ja kartmatult, lüües kogu mängu peale koguni 54 winner'it rumeenlanna kaheksa vastu. Mängustiili tõttu tuli lätlannal lõivu maksta aga lihtvigade arvelt - Ostapenko tegi neid samuti 54, Halep vaid kümme.

Omavahel polnud Ostapenko ja Halep varem mitte kunagi kohtunud. Lätlanna alistas teel finaali teiste seas Timea Bacsinszky, Caroline Wozniacki ja Samantha Stosuri, Halep oli üle näiteks Karolina Pliškovast ja Elina Svitolinast.

Delfi vahendab sündmuste käiku otseblogi abil.

Jelena Ostapenko - Simona Halep

TEHTUD! Jelena Ostapenko on Prantsuse lahtiste võitja!

Matšpall!

Ostapenko võtab ülisuure surve all oma servigeimi ära ning on Suure Slämmi tiitlist üheainsa geimi kaugusel! Uskumatu!

Selline punkt tõi Ostapenkole ülitähtsa murde!

Ostapenko murrab - ja veel millise punktiga! Üsna lootusetust olukorrast paneb lätlanna palli vastu võrgu ülemist äärt, kust pall imekombel platsile maandub! See löök oleks vastasel juhul läinud päris kindlalt auti! 4:3 ja ohjad on 20-aastase üllataja käes!

Ostapenko saab põneva heitluse järel ka oma servigeimi kätte - 3:3.

Ostapenko aga murrab nüüd ise vastu! 2:3 ning selle turniiri saatus on endiselt täiesti lahtine!

Halep murrab. 1:3.

Ostapenko kaks võrkulööki viivad punkti Halepile. 1:2.

Lätlanna on oma servigeimis nüüd küll natuke ebakindel, kuid saab serviässaga punkti siiski kätte. 1:1.

Ostapenkol oli kasutada kaks murdepalli, kuid Halep saab siiski oma servigeimi kätte. 0:1.

Käes! Ostapenko tuleb teises setis tagasi 0:3 kaotusseisust ning viib Prantsuse lahtiste finaali kolmandasse setti!

Ostapenko mängu on lummav vaadata. Viimases geimis võttis ta Halepi esimesed (!) servid nii hästi vastu, et rumeenlanna ei suutnud tagasi üle võrgu tulnud palliga midagi peale hakata. Mõnes teises geimis lähevad needsamas Ostapenko löögid aga võrku või pikaks.

Ostapenkole kuiv geimivõit ning Halepi serv on taas murtud! 5:4 lätlannale, kes hakkab setivõidu peale servima!

Halep murrab pika geimi lõpetuseks taas vastu. 4:4.

Ja Ostapenko murrab veel korra! Neli geimi järjest!

Ja Ostapenko viigistabki! 3:3! Vinge võitlus lätlannalt!

Ja Ostapenko murrab veel takkajärgi! 2:3!

Lätlanna päästab kolm murdepalli ning hoiab oma servigeimi! 1:3 - kõik ei ole veel kadunud, kuigi Halep näitab väga kindlat mängu.

Halep hoiab oma servi ning läheb teist setti 3:0 juhtima. Rumeenlannalt esmaklassiline kaitsemäng.

Ostapenko servigeim venib pikaks, kuid lätlanna eksimus maksab taas kätte. 0:2.

Ostapenko alustab taas bravuurikalt, kuid Halep võidab viis punkti järjest ning hoiab oma servi. 0:1.

Ostapenko löök läheb pikaks ning Halep võidab esimese seti 6:4!

Usun, et isegi need, kes niisama teleka Eurospordile keerasid ja mängu peale sattusid, ei ole pidanud pettuma - see mäng on seni olnud tõeliselt finaali vääriline. Mõlemad naised annavad endast kõik ning mängustiilide kontrasti on samuti põnev jälgida - Ostapenko virutab väga häid winner'eid, Halep jõuab aga enamasti sinna, kuhu ei oskaks teda oodatagi. Väga mõnus matš!

Järjekordne suurepärane punkt lõpetab geimi - seekord saab selle kätte Halep. 4:5.

Ostapenko saab ülipika punkti järel oma servigeimi kätte! Psühholoogiliselt ülimagus hetk!

Uskumatu statistika suhteliselt võrdse mängu kohta: Ostapenko on teinud 17 lihtviga, Halep ühe!

Ostapenkol oli taas võimalusi Halepi servi murdmiseks, aga rumeenlanna saab lõpuks punkti kätte. 3:4.

Aga nagu ka seti alguses, murrab Halep kohe kiirelt vastu. 3:3, avasett on olnud põnev!

Lätlanna murrab taas! 3:2.

Ostapenko leidis oma servigeimis taas kindluse üles ning näitas fantastilist tennist. 2:2.

Ostapenko mängu on nüüd lihtvead pugenud. Halep läheb 2:1 ette.

Halep murrab vastu - 1:1.

Ostapenko alustab ülivõimsalt - Halep ei suuda oma servigeimis punktigi kätte saada!

Mäng algas!