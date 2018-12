USA tenniselegend: Serena Williams ei peaks vabandama oma käitumise eest US Openi finaalis

Mäletatavasti ei suutnud Williams end finaalis Naomi Osaka vastu vaos hoida ning kutsus muuhulgas kohtunik Carlos Ramost vargaks ja valetajaks pärast seda, kui kohtunik talle treenerilt nõuannete saamise eest hoiatuse andis. Pärast reketi loopimist ning sellega kaasnenud sõimu karistati ameeriklannat ühe geimi kaotusega.

Williams ei ole kohtuniku ees intsidendi eest kordagi vabandanud ning selle puhul küsiti arvamust ka John McEnroelt. "Kellelt ta peaks vabandust paluma?" oli McEnroe vastus.

Mängujärgsel pressikonverentsil süüdistas Williams kohtunik Ramost seksismis ning lisas, et Ramos poleks hoiatust määranud, kui tegu olnuks mehega.

McEnroe hinnangul käitusid olukorras valesti mõlemad osapooled. "Nii Williams kui kohtunik käitusid valesti," sõnas 59-aastane McEnroe. "Me kõik ju teame, et treenerid annavad pidevalt mängu ajal hoolealusele nõu, eks? Kohtunik otsustas US Openi finaalis seda siis ära karistada. Oli see vajalik? Selline otsus häiris Williamsit ning seti jooksul hakkas ta kohtunikuga vaidlema, sest oli ilmselgelt vihane."

"Kohtunik Ramos oleks pidanud ütlema Williamsile, et kui sa veel nii räägid, siis saad karistada. Ta oleks pidanud andma Williamsile hoiatuse kõigepealt. Minu arust kohtunik eksis, et ei öelnud Williamsile, et kui ta edasi sõimab, kaotab ta ühe geimi. Ma pole kindel, kas Serena sai üldse aru, et ta geimi kaotas. Mõlemad inimesed oleksid saanud olukorda paremini lahendada."

Jaapanlanna Naomi Osaka võitis finaalis Williamsit 6:2, 6:4. Williams sai oma käitumise veel 17 000 dollari suuruse trahvi.