USA tenniselegend: aitäh, Serena Williams, et paljastasid maailmas valitseva kaksikmoraali

Williams sai teatavasti finaalis Naomi Osakaga karistuseks ühe vastasele antud geimi, sest rikkus mitmel korral reegleid. Esmalt hoiatas kohtunik Carlos Ramos Williamsit, sest tema treener jagas talle tribüünilt näpunäiteid, seejärel sai ameeriklanna teise karistuse reketi lõhkumise eest. Geimikaristuse määras kohtunik aga pärast seda, kui Williams oli teda eelnevate karistuste eest vargaks nimetanud.

Billie Jean Kingi arvates käitus Williams valesti, kuid tõi samas ilmekalt esile kurva tõsiasja, et meestel ja naistel ei ole võrdseid võimalusi oma emotsioonide välja näitamiseks.

"Williams läks üle piiri, siin pole küsimustki," sõnas tennisekuulsus CNNile antud usutluses ja lisas: "Kui naine on emotsionaalne, siis nimetatakse teda hüsteeriliseks ja ta saab karistada. Meeste puhul öeldakse sama juhtumi korral, et ta on sõnakas ja mingit vastukaja ei järgne. Tänan sind, Serena Williams, et tõid ilmekalt välja selle topeltstandardi."

Ühtlasi leiab King, et kohtunik Ramos ei saanud oma tööga hakkama. "Keegi ei ütle, et ta (Williams) käitus sportlikult, kuid point on selles, et kohtunik muutis asja hullemaks. Ta oleks pidanud Williamsi väljavihastamise asemel ütlema, et ma ei ründa sinu iseloomu. Minu arvates läks tal asi käest ära ja ta ei suutnud mängu rahustada," lisas 74-aastane ameeriklanna.

Williams, keda karistati kolme reegli rikkumise eest 17 000 dollari suurune rahatrahviga, kaotas finaalis jaapanlanna Naomi Osakale 2:6, 4:6.