USA arst andis Andy Murrayle lootust naasta pärast operatsiooni tippsporti

"Tundsin detsembris hooajaks ette valmistudes, et ma ei tea, kaua ma suudan nii jätkata - mul pole õrna aimugi, mil võiks valu taanduda. Tahtsin Wimbledonini välja venitada, aga ma pole nüüd kindel, kas suudan seda. Austraalia lahtised võivad minu jaoks jääda viimaseks turniiriks," rääkis Murray turniiri eel.

Ameerika Ühendriikides töötav arst Dr. Edwin Su avaldas, et tema poolt läbi viidud puusaoperatsioon aitaks Murrayl olla Wimbledoniks tagasi mänguvormis. "Enamus juhtudel ütlevad patsiendid kohe pärast operatsiooni, et valu on kadunud. See on tõesti imeline."

Dr. Edwin Su viis samasuguse operatsiooni lõppenud aastal läbi USA paarismängija Bob Bryani peal, kes osaleb tänavusel Austraalia lahtistel, ehkki operatsioonist on möödunud vaid viis kuud. "Usun, et Murray taastumine võtaks umbes sama kaua aega, kui Bob Bryanil."

Bryan soovitas samuti Murrayl käia operatsioonil dr. Edwin Su juures, kuid hoiatas, et üksikmängija jaoks on koormus puusadele suurem. "Üksikmäng on hoopis teine lugu. Need mehed tapavad end väljakul neli tundi järjest. Kes teab, kas Murray puus peab pärast operatsiooni vastu? Saan talle öelda siiski, et minu elu ja tervis on pärast operatsiooni suurepärane."

Puusaperatsioonile minekut kommenteeris turniiri eel ka Andy Murray. "Mul on valik minna operatsioonile, mis oleks senistest tunduvalt radikaalsem. Kaalun seda tõsiselt. Bob Bryan käis samal operatsioonil mullu Wimbledoni järel ning mängib edasi. Mõistagi on aga üksik- ja paarismängus vahe sees, füüsilisuse ja liikumise osas."