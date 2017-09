US Openilt välja langenud Wozniacki on vihane korraldajate ja Šarapova peale

Taanlanna Caroline Wozniacki avaldas pahameelt selle üle, et võistluskeelu alt vabanenud Maria Šarapova kohtumisi peetakse Arthur Ashe'i staadionil ning arvab, et see jätab tennisest halva mulje.

Šarapova jaoks on tegemist esimese Suure slämmi turniiriga peale 15 kuu pikkuse keelu alt vabanemist ning pääses US Openile vabapääsemga. Kuid korraldajad on siiani pannud kõik venelanna matšid peaareenale ning see pahandas maailma viiendat reketit Wozniackit.

Endise maailma esireketi eilne matš pidi algselt olema viienda väljaku viimane, kuid see tõsteti lõpuks 17., sest korraldajatel oli tekkinud graafikus korralagedus peale teisipäevast suurt vihma. "Ma saan aru äri poolest, kuid kui keegi tuleb tagasi keelatud ainetega seotud võistluskeelust ja saab mängida kõik kohtumised peaväljakul, siis ma usun, et see küsitav asi, mida teha," ütles Wozniacki.

"Ma arvan, et see ei näita head eeskuju," lisas taanlanna, kes kaotas Jekaterina Makarovale 2:6, 7:6(5), 1:6.