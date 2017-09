US Openil näeb vähemalt ühte uut suure slämmi finalisti

USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel langes täna konkurentsist maailma seitsmes reket Marin Cilic, mis tähendab, et tabeli alumises pooles pole järel enam ühtegi meest, kes suurel slämmil kunagi finaali oleks jõudnud.

Viienda asetusega horvaat, kes on 198 cm pikk, kaotas kolmandas ringis endast 28 cm lühemale argentiinlasele Diego Schwartzmanile (ATP 33.) 6:4, 5:7, 5:7, 4:6. Schwartzmani neljanda ringi vastane tuleb paarist Lucas Pouille (FRA, ATP 20.) - Mihhail Kukuškin (KAZ, ATP 103.).

2014. aastal US Openi võitnud ja tänavu Wimbledonis teiseks tulnud Cilic oli turniiritabeli alumises pooles üks kolmest suure slämmi finaali kogemusega mehest. Ülejäänud olid Jo-Wilfried Tsonga ja David Ferrer, kuid nemadgi on juba New Yorgis konkurentsist väljas.

Teiste seas on lootust esimest korda suurturniiri finaali jõuda ka kodupubliku soosikutel Sam Querreyl ja John Isneril. Parima edetabelikohaga on alumises tabelipooles konkurentsi jäänud hispaanlane Pablo Carreno Busta (ATP 19.).

Turniiritabel