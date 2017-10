US Openil arreteeritud eestlane: mind meelitati kavalalt lõksu

Juba teist aastat järjest on US Openi tenniseturniiri ajal esile kerkinud Piirimetsa nimi. Mullu jäi ta New Yorgis tribüünil vahele keelatud infoedastuse ehk courtsiding’uga ja talle määrati 20 aastaks võistluse külastamise keeld. Ent 33-aastane eestlane naasis võistluspaika juba aasta hiljem ja tal tuli taas kohaliku politseiga tegemist teha. Piirimets vahistati Arthur Ashe’i nimelise peaväljaku tribüünil ja toimetati jaoskonda. Nõnda jäi tal lõpuni nägemata, kuidas tšehhitar Petra Kvitová võitis Prantsusmaa tennisisti Caroline Garciat 6 : 0, 6 : 4. Selle asemel tuli anda vastuseid mundrikandjate karmidele küsimustele: miks sa jälle siin oled ja mida täpselt tribüünil tegid?

„Mind meelitati kavalalt lõksu, aga ega siin õigust pole kelleltki enam nõuda,” väitis Piirimets Eesti Päevalehele. Tema sõnul pole courtsiding’us midagi seadusvastast ja kindlasti ei saa nõnda kihlveokontoreid petta. Aga miks on tegevus siis keelatud? Ja miks paganama pärast sellega üldse tegeletakse?