US Openi naiste veerandfinaalid: USA vs Ida-Euroopa (peaosades ka Eesti ja Läti)

US Openi tenniseturniiril loodavad võõrustajad, et naiste üksikmängus jõuavad poolfinaali ainult ameeriklannad. USA tennisistide jõudmist nelja parema sekka üritavad takistada Ida-Euroopast pärit mängijad. Oma panuse saavad anda nii Kaia Kanepi kui ka Läti teine number Anastassija Sevastova.

Kui US Openil on igas naiste veerandfinaalis üks ameeriklanna, siis nende vastased on pärit Eestist, Lätist ja Tšehhist. Viimasest on poolfinaali jõudnud kaks mängijat.

Tšehhist pärit maailma esireket Karolina Pliskova kohtub veerandfinaalis CoCo Vandeweghega (WTA 22.).

Kanepi (WTA 418.) vastaseks on aga Madison Keys (WTA 16.). Teise tšehhitarina veerandfinaali jõudnud Petra Kvitova (WTA 14.) kohtub Venus Williamsiga (WTA 9.) ning eelpool mainitud Sevastova (WTA 17.) vastaseks on Sloane Stephens (WTA 83.).

Veerandfinaali jõudmisega on oma elu parima US Openi turniiri teinud juba Kanepi järgmine vastane Keys, Stephens ning Vandeweghe. Veerandfinaali jõudmisega on oma parimat US Openi turniiri korranud Kanepi, Sevastova ja Kvitova.

Tänavuse hooaja veerandfinalistidest on US Openi finaalis varasemalt mänginud ainult Pliskova ja Williams. Ainsana on neist võidunu jõudnud Williams ja sedagi aastatel 2000. ja 2001.

Veerandfinalistide parimad tulemused US Openilt ja üldse suure slämmi turniiridelt: