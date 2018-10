US Openi korraldajad plaanivad teha muudatuse, mis sobib Federerile, kuid mitte Nadalile

Selline muudatus sobib kindlasti 37-aastasele Roger Federerile, kes kaotas tänavusel turniiril üllatuslikult maailma 55. reketile, John Millmanile. Federeri mängustiil on väga ründav, sest ta üritab pallivahetusi varem lõpetada.

Seevastu maailma esireket Rafael Nadal eelistab just aeglasemaid väljakukatteid, sest mängib pikemaid punkte.

US Openi korraldaja David Brewer on andnud tenniseeksperdi Catherine Whitakeri sõnul mõista, et uuest aastast on New Yorgi väljakud taas kiirema põrkega.

"Korraldajad said mängijatelt tagasisidet, et tänavu olid väljakud tavapäratult aeglased. Ma usun, et järgmisel aastal tehakse need oluliselt kiiremaks," lausus Whitaker Tennis Podcastis.