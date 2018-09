US Openi finaali jõudnud del Potro: olin depressioonis ja kaalusin karjääri lõpetamist

Juan Martin del Potro jõudis tänavu US Openi finaali, kui poolfinaalis pärast kahesetilist edu maailma esireketi Rafael Nadali vastu andis hispaanlane põlvevigastuse tõttu talle loobumisvõidu.

Del Potro meenutas pärast kohtumist 2015. aastat, mis oli tema karjääri raskeim aeg. Argetiinlane oli pikalt hädas randmevigastusega.

"Ma olin väga lähedal karjääri lõpetamisele, sest ma ei saanud kuidagi lahti randmevigastusest," sõnas 29-aastane argentiinlane. "Ma kannatasin palju ja langesin mõneks kuuks depressiooni."

"Ma ei oleks toona küll arvanud, et kogen taas tennises selliseid emotsioone. Olen jõudnud finaalidesse, võitnud tiitleid ja asun edetabelis oma karjääri kõrgeimal kohal. Kõik on peaaegu perfektne."

"Tean, et ma pole 100% terve, aga suudan praeguses konditsioonis mängida küll. Olen väga uhke enda üle, kui suudan veel paar aastat mängida."

Del Potro kohtub US Openi finaalis serblase Novak Djokoviciga. Argentiinlasel on karjääri jooksul võidetud üks suure slämmi tiitel (2009. aasta US Open). Djokovic hakkab püüdma oma 14. suure slämmi tiitlit.