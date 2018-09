US Openi finaal: Djokovic alistas kolmes setis del Potro, otsustavaks sai 22-minutiline geim

Djokovic alistas finaalis 6:3, 7:6, 6:3 argentiinlase Juan Martin del Potro.

Mängu pöördehetkeks osutus lõpuks teise seti keskel peetud lausa 22 minuti pikkune geim. Djokovici servil oli del Potrol kasutada koguni kolm murdepalli, kuid serblane suutis kõik need päästa ning maratongeimis lõpuks peale jääda, emotsionaalse tõuke järel seti ning lõpuks kogu mängu võita.

Djokovici suvi on olnud suurepärane. Wimbledoni tiitlivõidu järel triumfeeris ta ka Mastersi turniiril Cincinnatis ning lisas sellele nüüd oma kolmanda US Openi tiitli. Sealjuures käis ta alles veebruaris olulisel operatsioonil. "Minus oli alati üks osa, mis uskus ja lootis, et jõuan soovitud tasemele kiirelt tagasi," rääkis Djokovic. "Samal ajal on elu näidanud, et heade asjade nimel tuleb sageli oodata. Viimased kaks kuud on olnud fantastilised."