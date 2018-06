US Open hakkab turniiril asetusi jagades arvestama rasedusega

Aasta neljandal Suure Slämmi turniiril US Openil hakatakse naistennisistidele asetusi jagades arvestama sellega, kuidas rasedus on muutnud mängija kohta edetabelis.

Muudatusele hakati mõtlema pärast Suure Slämmi turniiri French Openit, kus kritiseeriti ametnikke, kes ei andnud Serena Williamsile turniiril asetust. Williams sai eelmise aasta septembris emaks.

USA tenniseliidu president Katrina Adams oli The New York Timesile öelnud, et rasedusest taastuvaid tennisiste ei tohiks "karistada" pere loomise eest.

"See on õige asi, mida teha mängijatega, kes pärast lapse sündi naasevad sporti," sõnas Adams. "Me usume, et see on hea sõnum naismängijatele. On täiesti loomulik elada elu, olla naine ning saada emaks ja seejärel tulla tagasi tööle."

Ühtegi lubadust ei antud, kas Serena Williams saab US Openil asetuse, aga Adams ütles, et "US Openil vaadatakse üle edetabelid ning jälgitakse, kas rasedus on mõjutanud mängija edetabeli kohta".