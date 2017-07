Unustage Williamsid! Wimbledonis tasub pöialt hoida hoopis Tšehhi kaksikutele

Ajal, mil Serena Williams on dekreedis ja Venus Williams ainsana perekonna lippu kõrgel hoidmas, kuulub maailma tennises esiõdede tiitel hoopis Tšehhi kaksikutele Karolina ja Kristyna Pliškovale.

Karolina (WTA 3.) ja Kristyna (WTA 46.), kes sündisid vaid kaheminutiliste vahedega 25 aastat tagasi, kuuluvad nende paljude naistennisistide hulka, kes unistavad täna algava Wimbledoni turniiri võidust. Kui lätlanna Jelena Ostapenko võitis suure slämmi, miks ei võiks seda teha nemad?

Serena puudumisel peavad paljud eksperdid just Karolina servi hetkel kõige tugevamaks. Kihlveokontorite arvates on ta koos Petra Kvitovaga turniiri peafavoriit, olles värskelt võitnud Eastbourne'i muruturniiri.

Kehv pole ka Kristyna serv. Sellest annab tunnistust tema nimel olev naiste rekord ühes matšis löödud ässade arvestuses - 2016. aasta Australian Openil põrutas ta neid Rio olümpiavõitja Monica Puigi vastu 31 tükki.

Karolina Pliškova Eastbourne'i tiitliga. Foto: REUTERS/SCANPIX

Karolina aasta on Kristynast olnud mõnevõrra lennukam. Viimase 12 kuu jooksul on ta jõudnud US Openil finaali ja eelmisel kuul French Openil poolfinaali. Juunioride eas olid mõlemad aga praktiliselt samal stardiplatvormil.

"Alustasime tennisetrennidega nelja-aastaselt. Kristyna oli Tšehhi juunioride esinumber, mina teine. Täiskasvanute eas läks seis siiski pisut paremaks," rääkis Karolina Daily Mailile. Mõlemad on ka võitnud ühe juunioride suure slämmi turniiri - Karolina 2010. aastal Australian Openi ja Kristyna samal aastal Wimbledoni.

"Veedame koos väga palju aega, aga mitte enam nii palju kui varem. Meil on nüüd mõlemal poiss-sõbrad (Karolina käib teleprodutsendiga, Kristyna jäähokimängijaga - toim). Kui me ka teineteist ei näe, räägime me siiski iga päev. Vabal ajal meeldib meile oma vanemaid külastada. Meil on ka nelja-aastane poolõde," heitis Karolina pisut valgust naiste eraellu.

Karolina Pliškova Wimbledoni avavastane on venelanna Jevgenia Rodina (WTA 80.), Kristyna alustab teekonda kreeklanna Maria Sakkari (WTA 101.) vastu.