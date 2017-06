Üllatuskaotuse saanud Djokovic kaalub Wimbledoni vahelejätmist

French Openi veerandfinaalis üllatuslikult Dominic Thiemile alla jäänud Serbia tennisetäht Novak Djokovic võib tippspordis pausi teha.

Serblase üllatuskaotus tähendab, et ta kukub esmakordselt viimase kuue aasta jooksul maailma edetabelis kahe parema hulgast välja.

Kui Djokovicilt küsiti pressikonverentsil, kas ta kavatseb tennises pausi teha, vastas 12-kordne suure slämmi võitja: "Uskuge mind, kaalun paljusid asju. Eriti olen seda teinud viimase paari kuu jooksul. Üritan selgusele jõuda, mis oleks minu jaoks parim."

"Aeg näitab. See pole sugugi kerge otsus, mida langetada," lisas Djokovic, kinnitades ühtlasi, et tahaks koostööd jätkata Andre Agassiga. "Oli plaan ka Wimbledonis koos olla. Kavatsesin seal mängida, kuid hetkel ma ei tea, kas ma seal üldse mängin. Kõik on lahtine."

30-aastane Djokovic jäi Prantsusmaa lahtistel Thiemile alla kindlalt, 6:7 (5), 3:6, 0:6.