Ukraina tenniseliit sai ühe Fed Cupist loobuja naiskonda tagasi

Delfi kirjutas teisipäeval, et Ukrainal jäävad 6.-9. veebruarini toimuvast Fed Cupi Euro-Aafrika tsooni I grupi turniirist eemale Elina Svitolina (WTA 7.) ja Dajana Jastremska (WTA 47.), kes pole rahul alaliidu makstavate honoraridega, kuid juba samal päeval avaldas Ukraina tenniseliit oma kodulehel, et on Jastremskaga kokkuleppele jõudnud ja vähemalt temaga erimeelsused lahendanud.

Ühtlasi kinnitati uuesti Ukraina nimekiri, mida siiski on veel võimalik kuni 6. veebruarini muuta. Praeguse seisuga on üles antud Lesia Tsurenko (WTA 24.), Jastremska (WTA 47.), Katerina Kozlova (WTA 95.), Marta Kostjuk (WTA 155.) ja Nadja Kitšenkok (paarismängu edetabeli 39.).

Eesti ja Ukraina kuuluvad turniiril B-alagruppi, kus on veel Bulgaaria ja Rootsi naiskonnad.