Üheksandat kuud rase Serena Williams: olen Australian Openi ajaks tagasi väljakul!

Septembri alguses emaks saav Serena Williams teatas intervjuus Vogue'ile, et kavatseb tenniseväljakule naasta juba järgmise aasta jaanuaris toimuval Australian Openil, mille ta tänavu rasedana võitis.

35-aastane Williams tunnistas, et mõtles varem alati, et kui saab lapsed, siis on tema karjäär lõppenud, kuid nüüd on tema tunded teistsugused. "Tulen kindlasti tagasi. Iga kord, kui kõnnin taas väljakule ja kuulen publiku hõiskamist, on see imeline tunne. Sellest pole midagi paremat."

Williams kavatseb oma tiitlit Austraalias kaitsta vaid kolm-neli kuud pärast lapse sündi. "Ma tean, et see on hullumeelne plaan, aga tahaksin selle lihtsalt välja öelda. Tennis on selline mäng, kus sa võid väga kiirelt varju jääda. Üks asi on kindel - ma ei hakka vähem võitma. Ma kas jätkan võitmist või lõpetan karjääri."

Senise pika karjääri jooksul 23 Suure Slämmi tiitlit võitnud tennisist ei varja, et üheks tema suureks motivaatoriks on tõsiasi, et kõigi aegade rekord - Margaret Courti 24 tiitlivõitu - on talle lausa käega katsuda. "Ma ei taha seda võimalust kasutamata jätta. See rasedus on andnud mulle uue jõu."