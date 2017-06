Ühe käega tennisist teenis elu esimese ATP punkti

Uusmeremaalane Alex Hunt täitis esmaspäeval elu unistuse, teenides ITF-i tenniseturniiri põhitabelis karjääri esimese võidu.

Saavutus on erakordne selle poolest, et 23-aastane Hunt sündis ilma vasaku käeta ning kannab selle asemel proteesi.

Hunti esimene võit tuli 15 000-dollarilise auhinnafondiga turniiril Põhja-Mariaanidel kohaliku tennisisti Christopher Cajigani üle ülekaalukalt numbritega 6:0, 6:0. Põhitabelisse pääses Hunt vabapääsmega.

"Olen sellest unistanud, mis tunne on võita oma esimene ATP punkt. See ei kukkunud päris nii välja, nagu ma oleks arvanud. Sain närvilisusest võitu ja domineerisin matši. Olen oma vormiga rahul ning loodan, et sellele võidule annab veel mõndagi peale ehitada," ütles Hunt.

Teises ringis pidi Hunt tunnistama jaapanlase Hiroyasu Ehara paremust. Ta siirdus edasi harjutama Madridi ning plaanib lähiajal osaleda turniiridel Euroopas.