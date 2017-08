Tüli lapse isaga jätab kaks suure slämmi tiitlit võitnud tenniseässa US Openilt eemale

Karjääri jooksul kahel korral Austraalia lahtiste tenniseturniiri võitnud Viktoria Azarenka peab tänavuse aasta viimasest suure slämmi turniirist eemale jääma.

2012. ja 2013. aastal US Openil finaali jõudnud, kuid seal kaotuse kirja saanud Azarenka peab seekord US Openit kõrvalt vaatama, kuna ta ei ole suutnud oma lapse isaga jõuda kokkuleppele lapse hooldusõiguse osas, vahendab Eurosport.

Detsembris emaks saanud Azarenka naasis juunis tenniseväljakutele ning jõudis muuhulgas Wimbledonis neljandasse ringi. Viimastelt turniiridelt on ta jäänud kõrvale ning seda enda sõnul perekondlike probleemide tõttu.

“Saaksin osaleda US Openil ainult juhul, kui jätaksin oma poja Leo koju,“ teatas Azarenka ametlikus teadaandes.

Azarenka läks lapse isast Billy McKeague'ist lahku juulis ja seejärel on jageletud hooldusõiguse üle. Vastavalt seadustele ei tohi Azarenka praegu last Californiast välja viia, kuna kohtuvaidlus on alles pooleli. US Open peetakse aga teatavasti New Yorgis. Valgevenelanna ei soovi lapseta aga New Yorki lennata.

“Loodan, et saame Leo isaga erimeelsused lahendatud ja astume sammu õiges suunas,“ lisas Azarenka.

US Open toimub 28. augustis kuni 10. septembrini.