Austraalia tenniseäss Nick Kyrgios (ATP 16.), kes kaks turniiri järjest on konkurentsist lülitanud maailma teise reketi Novak Djokovici, pidi Indian Wellsis veerandfinaalmatšist Roger Federeriga (ATP 10.) kehva enesetunde tõttu loobuma.

"Loodame, et tegu on toidumürgituse, mitte millegi hullemaga," ütles Kyrgios Twitteri postituses. Federer soovis konkurendile kiiret paranemist: "Loodan, et sa tunned end varsti paremini."

Kyrgios lisas: "Pärast magamata ööd pole minust enam midagi järgi. Sellise tšempioni nagu Rogeri vastu mängimiseks peaksin olema parimas konditsioonis, et mul üldse mingit šanssi oleks. Ma ei teinud seda otsust kerget. Need on matšid, mille nimel ma treenin, aga ma pole praegu valmis väljakule astuma. Vabandan fännide ees, aga tervis on kõige tähtsam. Loodan, et mõistate."

Võitluseta poolfinaali pääsenud Federer kohtub järgmisena 17. paigutusega ameeriklase Jack Sockiga, kes sai neljanda asetusega jaapanlasest jagu 6:3, 2:6, 6:2.

Indian Wellsi naiste finaalis kohtuvad venelannad Jelena Vesnina (WTA 15.) ja Svetlana Kuzentsova (WTA 8.).