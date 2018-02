Tipptennisisti süüdistakse rassistlike väljendite kasutamises matši ajal

Meeste edetabeli 44. reket Ryan Harrison on sattunud pärast esmaspäevast matši New York Openile suure mahameeletormi alla, sest tema vastane Donald Young süüdistab ameeriklast rassismis.

Young postitas peale kohtumist Twitterisse: "Ma olin šokeeritud ja väga pettunud, kui kuulsin, mida sa arvad minust kui mustanahalisest mängijast."

Ka pukikohtunik pidi kahe mängija vahele tulema kohtumise ajal, kuid tema ei teatanud ühestki rassistliku alatooniga tehtud kommentaarist. Ka Harrison ütles, et matši ajal salvestatud videod või helisalvestised tõestaks, et ta on süütu.

25-aastane Harrison võitis kohtumise 6:3, 7:6(7:4).