TIPPHETKED ja BLOGI | Anett Kontaveit alistas taas Venus Williamsi ja jõudis Roomas veerandfinaali

Anett Kontaveit (WTA 26.) jõudis Rooma tenniseturniiril veerandfinaali, kui ta alistas kolmandas ringis ameeriklanna Venus Williamsi (WTA 9.).

Alles hiljuti ka Madridi turniiril Williamsi alistanud Kontaveidi seekordsed võidunumbrid olid 6:2, 7:6 (7:3). Kontaveit sai kiires lõppmängus isegi 6:0 ette, kuid viimase punkti vormistamine võttis veidike aega.

“Oli väga rakse matš. Olen väga õnnelik, et suutsin kahe setiga piirduda. Venus on väga hea mängija. Tal on palju kogemusi. Ta on väga tugev vastane. Tulin mängu nautima ja olen väga õnnelik, et võitsin,“ sõnas Kontaveit mängujärgses intervjuus.

Kontaveit lõi kohtumise jooksul kolm serviässa. Williams ei saanud kirja ühtegi. Topeltvigu tegid mõlemad naised ühe. Esimese servi õnnestumise protsent oli ameeriklannal 62 ning eestlannal 71. Kõikidest pallivahetustest võitis Kontaveit 70 ning Williams 54.

Veerandfinaalis kohtub Kontaveit nüüd Taani esindaja Caroline Wozniacki (WTA 2.) või Läti mängija Anastassija Sevastovaga (WTA 20.). See matš peetakse neljapäeva hilisõhtul. Delfi TV näitab ka Kontaveidi homset matši otsepildis.