Tiitlikaitsja pääses US Openil ehmatusega

21-aastase ukrainlanna jaoks oli see Grand Slamil alles teiseks kohtumiseks. Kaks tundi ja 46 minutit kestnud matši võitnud Stephens tunnistas, et tema mäng jättis soovida.

"Täna oli super palav, higistasin kõvasti ja tingimused polnud sugugi ideaalsed, kuid olen õnnelik, et edasi sain. Loodetavasti mängin järgmises ringis paremini ja olen valmis tugevamalt võitlema," sõnas ameeriklanna.

Stephens kohtub kolmandas ringis kahekordse US Openi finalisti, endise esireketi Victoria Azarenkaga, kes alistas täna Daria Gavrilova kindlalt, 6:1, 6:2.

Maailma seitsmes number, ukrainlanna Elina Svitolina oli 6:2, 6:3 üle Tatjana Mariast. USA vanameister Venus Williams võitis itaallannat Camila Giorgit 6:4, 7:5.

32 parema hulka on jõudnud ka Läti tennisist Anastasija Sevastova - maailma 18. reket alistas täna ameeriklanna Claire Liusti 6:3, 6:1. Lätlanna järgmine vastane tuleb paarist Julia Görges - Jekaterina Makarova.

