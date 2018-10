Tennisistid saavad nüüd samuti VAR-i nõuda

Süsteem on sarnane jalgpallis kasutusel olevale VAR-ile. Juba mitmel turniiril rakendatavast kotkasilma süsteemist eristab uut meedet see, et selle ülevaatamist võivad mängijad nõuda ükskõik kui palju kordi.

Meeste tennise organisatsioon ATP loodab, et videkorduste süsteem kaotab mängijate vaidlemise pukikohtunikega. Lisaks sellele, kas pall kukkus väljakupiiridesse või mitte, saab sellega näiteks kindlaks teha, kas pall põrkas vastu maad kaks korda, tuvastada valelööke ja võrgupuuteid.

"Kui sa näed ilmselgelt kahte põrget, mida ei loetud ära, ning televisioon näitab kordusi iga nurga alt, siis on selge, et öelda "kui meil on tehnoloogia olemas, miks seda ei kasutata?" ei tee kellelegi head," rääkis ATP asepresident David Brashaw. "See ei kaota inimlikku aspekti, vaid lisab sellele uue taseme."

Tavalise kotkasilma asemel on ATP Next Gen finaalturniiril kasutusel live-kotkasilm ehk kõik jooni puudutavad otsused teeb süsteem ise. Joonekohtunikke ametis ei olegi. Ainsana teeb mängu puudutavaid otsuseid pukikohtunik.

Milanos toimuval turniiril on esimest korda tennisistide käsutuses nende taha paigutatavad rätikuhoidjad, mis võtavad pallipoistelt ära kohustuse rätikut mängijatele ulatada. Samuti on Milanos kasutusel servikell ning kõrvaklapid ja mikrofonid treeneritega suhtlemiseks, mida mängijad tohivad pähe panna vaid seti lõpus. Samuti katsetatakse esmakordselt reeglit, mille kohaselt jääb pall mängu ka pärast võrgulinti puutuvale servile.