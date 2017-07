Tennisist kaotas Wimbledoni avaringis, sest tema jaoks on sport igav

Maailma 59. reket Bernard Tomic kaotas eile Suure slämmi turniiril Wibledonis 6:4, 6:3, 6:4 sakslasele Mischa Zverevile. Peale matši väitis 24-aastane austraallane, et ei leia enam motivatsiooni, et mängida tennist.

Tomic oli veel eelmise aasta alguses maailma 17. reket. Nüüd väidab ta, et tal ei ole enam spordi vastu respekti ning teeb seda praegu ainult raha pärast. "Ma mängin veel kümme aastat ja peale seda ma ei pea enam päevagi töötama," ütles Tomic.

Austraallasel on näidata kolm ATP tiitlit ning on karjääri jooksul teeninud neli miljonit naela. Kuid erilist edu pole ta alates 2015. aastast saavutanud ning kaotas ka Prantsusmaa lahtistel esimeses ringis. "Mulle oli see igav. Viimased aasta või kaks pole mind miski motiveerinud," ütles ta peale eilset matši.

Tomici iseloomuga on palju probleeme olnud ka varem. Austraalia Tennise Liit on teda korduvalt jätnud välja Davis Cupi meeskonnast just selle pärast.