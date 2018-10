Tennisetreenerit süüdistatakse lapse seksuaalses kuritarvitamises

Tennisetreeneri väidetav seksuaalkuritegu tuli Soomes avalikuks eelmisel nädalal, kui MTV teatas, et lapsi treeniv mees on uurimise all olnud alates tänavu suvest.

Soome Tenniseliidu distsiplinaarkomisjon on määranud juhendajale ajutise treenerina tegutsemise keelu.

"Loodame, et uurimisorganid teevad oma tööd väga põhjalikult. Seejärel astume järgmised vajalikud sammud," sõnas tenniseliidu tegevjuht Teemu Purho alaliidu pressiavalduse vahendusel.