Tennisetäht kurtis vähese seksi üle: üheöösuhteid on raske leida

Bosnia ja Hertsegoviinas sündinud Saksamaa tipptennisist Andrea Petkovic andis Šveitsi ajalehele Blick avameelse intervjuu, kus rääkis muu hulgas sellest, kui raske on tihedas võistluskarussellis oleval tippsportlasel endale kindlat elukaaslast leida.

30-aastane Petkovic tunnistas aastaid tagasi väljaandele Bild, et on oma eluga täiesti puntras. "Paljud inimesed jõuavad kriisi, kui hakkavad 27 või 28-aastaselt oma elu analüüsima. Pole juhus, et paljud muusikud surevad 27-aastaselt," sõnas Petkovic.

Maailma edetabelis 103. kohal asuv tennisist on tänaseks selle kriisi ületanud ja armastab tennist väga, kuid tunnistab, et tippsport seab tema elule ka suured piirangud.