Tennisestaar: olen teeninud miljoneid alal, mida ma ei ole kunagi armastanud

Austraalia tennisetäht Bernard Tomic on oma väljaütlemistega sattunud tihti negatiivse tähelepanu alla. Viimati teatas mees Wimbledonis, et ta mängib tennist ainult raha pärast. Lisaks pidavad tennis olema igav ja tal ei olegi motivatsiooni, et kõvasti pingutada.

Sama joont jätkas mees ka nüüd. “Arvan, et kogu karjääri jooksul olen andnud endast 50 protsenti. Ma ei olegi tegelikult eriti vaeva näinud, et midagi saavutada. Seega on minu poolt saavutatu tegelikult imeline. Ma ei ole kunagi tennist armastanud. Ma võtan seda tööna. Arvan, et paljud võtaksid vastu töö, kus ei pea andma endast maksimumi, kuid võib ikkagi teenida miljoneid dollareid. Arvan, et kõik võtaksid selle töö vastu,“ rääkis Tomic intervjuus Austraalia telekanalile The Seven Network.

24-aastane Tomic on karjääri tipphetkel olnud ATP-tabelis 17. kohal. Praeguseks on ta langenud juba 73. positsioonile. Auhinnarahadena on ta karjääri jooksul teeninud 5 miljonit USA dollarit.

Kunagi ennustati, et Tomic võidab karjääri jooksul mõne suure slämmi turniiri ning tõuseb kindlasti maailma edetabelis 10 parema sekka.