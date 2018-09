Tenniseliit astus Serena Williamsi rünnaku alla sattunud kohtuniku kaitseks välja

Ramos sattus Serena Williamsi kaotusega lõppenud finaalmängu ajal ja järel ameeriklanna terava rünnaku alla. Williams väitis, et kohtunik käitus talle karistusi määrates seksistlikult.

Williams sai finaalmatšis Naomi Osakaga karistuseks ühe vastasele antud geimi, sest rikkus mitmel korral reegleid. Esmalt hoiatas kohtunik Williamsit, sest tema treener jagas talle tribüünilt näpunäiteid, seejärel sai ta teise karistuse reketi lõhkumise eest. Geimikaristuse määras kohtunik aga pärast seda, kui Williams oli teda eelnevate karistuste eest sõimanud ja vargaks nimetanud.

Nüüd astus ITF Ramose kaitseks välja, teatades oma pressiavalduses: "Carlos Ramos on üks kogenumaid ja hinnatumaid tennisekohtunikke maailmas. Mr Ramose otsused olid selles finaalis asjakohased ja järgisid kehtestatud reegleid. Selle kinnituseks on ka US Openi korraldajate poolt Williamsile määratud karistus (rahatrahv 17 000 dollarit - toim.). On mõistetav, et sellised intsidendid toovad kaasa avaliku debati, kuid samas ei tohiks unustada, et mr Ramos tegi kõik oma otsused vastavalt reeglitele."

US Openi skandaalse finaali võitis Osaka tulemusega 6:2, 6:4. Võiduga sai Naomi Osakast üldse esimene jaapanlane, kes tõstnud suure slämmi karika pea kohale.