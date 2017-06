Tenniselegendile kuulutati välja pankrot

Kuue kordsele suure slämmi tšempionile ja olümpiavõitjale Boris Beckerile kuulutas Londoni pankrotikohus välja pankroti.

49-aastane tennisetäht võlgnes privaatpankuritest koosnevale firmale suure summa raha ja polnud seda tagasi maksnud juba kaks aastat. Kohus ei leidnud aga piisavalt tõendeid, et Becker suudaks seda summat tagasi maksta. Kolme kordset Wimbeldoni võitjat ennast kohtus kohal ei olnud, kuid tema advokaadid palusid viimast võimalust pantida Beckeri kinnisvara Mallorcal võlade katteks. See aga lükati kohtu poolt tagasi.

Praegu treeneriametit pidav Becker andis esindajate kaudu teada, et on üllatunud ja pettunud, et tema vastu üldse selline avaldus kohtule tehti. "Mul on kahju, et minu palvet lükata tänast istungit edasi ei kuulatud. Minu teenistus on kõigile teada ja on selge, et mul oleks võimalust maksta tagasi see võlg," ütles Becker avalduses.