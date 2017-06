Tenniselegendi arvates oleks Serena Williams mehena alles maailma 700. reket

Seitsmekordne suure slämmi turniiri võitja John McEnroe arvates on hetkel lapsepuhkust nautiv Serena Williams maailma parim naistennisist, kuid meeste arvestuses oleks ta alles 700. reket.

McEnroe, kes hetkel on reklaamimas oma uut autobiograafilist raamatut "But Seriously", ütles intervjuus, et arvab, et meeste tennis on niivõrd erinev naiste omast, et isegi Williams ei suudaks sammu pidada. "See ei tähenda, et ma ei arvaks, et Serena on imeline mängija. Kuid hetkel ma usun, et meeste tennises võidaks ta ainult paari vastast."

Kuid ta ei arva, et kunagi võiks olla naistennisist, kes oleks ka vastassugupoolest parem sportlane. "Ma ei ole näinud seda teistel spordialadel ja seda ei ole ka tennises. Aga ma arvan, et kõik on võimalik kunagi."