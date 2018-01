Tenniselegend Boris Becker sattus järjekordsesse skandaali

Saksamaa väljaande Bild andmetel pani tenniselegend Boris Becker heategevuslikul oksjonil müüki võltsreketi.

Becker andis oksjonile reketi, millega ta enda sõnul mängis 1999. aasta Wimbledoni turniiril ning teenis selle müügi eest 10 000 eurot. Sakslane lubas raha annetada heategevuseks, kuid nüüd väitis oksjonit korraldanud fond, et nad pole veel saanud sentigi.

Lisaks väidab Bild, et tegemist oli võltsreketiga, millega sakslane kindlasti Wimbledonis ei mänginud. Beckeri advokaat on need süüdistused ümber lükanud.

Sportlaskarjääri jooksul kuus suure auhinna turniiri võitnud ja auhinnarahadena 20 miljonit eurot teeninud Becker on Saksamaa meedia teatel hiigelvõlgades, sest ta investeeris tenniseväljakutel teenitud varanduse Nigeeria naftakompaniisse. Saksamaa legendi võlad ulatuvad 60 miljoni euroni.