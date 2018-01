TAPPEV KUUMUS | Djokovici mängu ajal kerkis Austraalia lahtiste areenil temperatuur 69 kraadini

Kui võistlusi võõrustavas Melbourne'is kerkis õhutemperatuur 40 kraadi juurde, siis Rod Laveri Arenal näitas termomeeter koguni 69 kraadi, kirjutab news.com.au.

Säärane tappev temperatuur registreeriti, kui väljakul olid palli taga ajamas endine maailma esireket Novak Djokovic ning Gael Monfils.

Monfils palus kohtumise ajal pukikohtunikult, et viimane lubaks punktide vahel pidada pikemaid pause, kuna vastasel juhul kukub ta väljakul lihtsalt kokku.

Matši 4:6, 6:3, 6:1, 6:3 võitnud Djokovic tunnistas kohtumise järel, et väljakul valitsenud kuumus oli täpselt inimvõimete piiril.

“Mõnel päeval tuleb turniiri korraldajatel lihtsalt olukorrale otsa vaadata ning venitada vajadusel paar tundi mängude algusega, et õhutemperatuurid langeksid,“ sõnas Djokovic Austraalia meediale.

It. Is. 69. Degrees. Celsius. On. Rod. Laver. Arena.

😟#AusOpen #7Tennis