Tänavusel US Openil tasustatakse tennisiste rekordilise auhinnarahaga

USA tenniseliit kinnitas auhinnafondi suuruse, mis jagatakse sportlastele tänavusel US Openi suure slämmi tenniseturniiril.

Selle aasta US Openi auhinnafondi kogusuuruseks on rekordilised 53 miljonit USA dollarit. Nii meeste kui naiste üksikmängus saab võitja 3,8 miljonit dollarit, mis on 100 000 dollari võrra suurem kui eelmisel aastal.

Üksikmängu finaalis kaotanud mängija teenib 1,85 miljonit dollarit. Paarismängus paneb turniiri võitnud paar taskusse 700 000 dollarit.

USA tenniseliidu teatel on US Open esimene tenniseturniir, kus mehed ja naised saavad võrdse auhinnaraha. US Openil on naiste ja meeste vahel auhinnaraha võrdselt jagatud alatest aastast 1973.

US Open algab 27. augustil ja lõpeb 9. septembril.