Tänapäeva naistennis: võita võivad kõik. Võitis Kerber

Segased ajad naiste tennises jätkuvad. Ehk siis ütlusel, et kõik võivad võita kõiki, on tõsi taga. Seitsmel viimasel suure slämmi turniiril on trofee pea kohale tõstnud seitse tennisisti: Serena Williams, Jelena Ostapenko, Garbiñe Muguruza, Sloane Stephens, Caroline Wozniacki, Simona Halep ja Angelique Gerber. Samamoodi on varemgi juhtunud, ent ammu-ammu, aastatel 1977–1978. Sealtmaalt leidus alati domineerija, kes noppis tiitleid kui maasikaid – Martina Navrátilová, Mónika Seles ja Steffi Graf, Martina Hingis, õed Williamsid...