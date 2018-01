TÄNA | Tennisemaailm saab endale uue suure slämmi turniirivõitja - Halep või Wozniacki?

Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel, mis esimesel nädalal ka Kaia Kanepi ja Anett Kontaveidi fänne ekraanide ette naelutas, on jõudnud üksikmängu finaalideni. Täna kell 10.30 tulevad peaväljakule rumeenlanna Simona Halep ja taanlanna Caroline Wozniacki, WTA edetabeli järgi hetke kaks paremat naistennisisti.

Delfi vahendab finaali käiku otseblogis.

Mõlema naise jaoks on tegu Australian Openi finaali debüüdiga. Mängus on mitte ainult suure slämmi tiitel, vaid ka esireketi koht, sest võidu korral võtaks 27-aastane Wozniacki selle 26-aastaselt Halepilt esmaspäeval üle.

Tegu on esimese korraga Australian Openi ajaloos, kui mõlemad finalistid on finaali jõudnud nii, et neil on tulnud varasemalt silmitsi seista vastaste matšpallidega.

Halep tuli kolmandas ringis matšpallidelt välja ameeriklanna Lauren Davise vastu ja võitis viimase maratonseti 15:13. Samuti oli ta poolfinaalis väljalangemise äärel sakslanna Angelique Kerberi vastu, võites kolmanda seti 9:7.

Wozniacki oli kaotusele lähedal teises ringis, kui ta tuli horvaatlanna Jana Fetti vastu välja kolmanda seti 1:5 kaotusseisust.

Tennisemaailm saab endale täna uue suure slämmi turniirivõitja. Mõlemad naised on varem kahel korral finaalis kaotanud - Halep 2014. ja 2017. aastal French Openil ning Wozniacki 2009. ja 2014. aastal US Openil.