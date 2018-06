TÄNA | Kas liivaväljakute geenius Nadal suudab korrata kõigi aegade rekordit?

Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel võib täna mitmeid rekordeid uuendana Rafael Nadal.

Hispaania tenniseäss mängib 11 korda French Openi meesüksikmängu finaalis ja seni on ta kõik finaalid võitnud. Kui seeriat õnnestub jätkata ka täna, siis tõuseb ta legendaarse austraallanna Margaret Courti kõrvale, kes võitis 1960. ja 1970. aastatel 11 korda Austraalia lahtiste üksikmängu.

Üksteist on Nadali jaoks maagiline number. Just sellise arvu kordi on ta võidutsenud ka Monte Carlo ja Barcelona liivaväljakute maailmaklassi turniiridel.

Nadali finaalivastane on austerlane Dominic Thiem, kes Suure slämmi turniiridel jõudis esikohamatšini esmakordselt. Senised omavahelised matšid Nadali kasuks 6-3.

Finaal Nadali ja Thiemi vahel algab Eesti aja järgi kell 16. Võidu korral säilitab Nadal maailma esinumbri staatuse, hispaanlase kaotus tõstaks esinumbriks Roger Federeri. French Openi võitja teenib auhinnaraha 2,2 miljonit eurot.