TÄNA DELFI TV-s | Suurepärases hoos Anett Kontaveit jätkab Madridi tippturniiri

Anett Kontaveit (WTA 29.) peab Madridi tenniseturniiril teise ringi mängu valgevenelanna Aleksandra Sasnovitši (WTA 55.) vastu teisipäeval arvatavasti algusega kell 19. Delfi TV näitab mängu otseülekandes.

Kontaveiti ja Sasnovitši matš peetakse kolmanda väljaku neljanda kohtumisena ning mitte enne kella 19.00. Avakohtumine algab seal kell 13.

Sasnovitš alistas Madridi turniiri avaringis 7:5, 6:2 ameeriklanna Danielle Rose Collinsi (WTA 45.), Kontaveit oli mäletatavasti 3:6, 6:3, 6:2 üle ameeriklannast Venus Williamsist (WTA 8.).

Kontaveit ja Sasnovitš on omavahel kohtunud kuus korda ning seis on viigis 3:3. Sel aastal on mängitud kahel korral ning mõlemal juhul on peale jäänud Sasnovitš - Valgevene tennisist alistas Kontaveiti Indian Wellsi avaringis 6:2, 6:4 ja Brisbane'i kaheksandikfinaalis 1:6, 7:6 (7:2), 6:3.