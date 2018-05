Kontaveidi endine juhendaja ja Eesti FedCupi naiskonna kapten Tamla käib Prantsusmaa lahtistel ringi, silmad avatud – vaatab, analüüsib, filmib – et leida, mis teeks teda paremaks treeneriks ja õpilasi paremaiks mängijaiks.





Kui kiirelt tennis ajas muutub?





Muutub pidevalt, ent kui kiiresti, on mul asja sees olijana raske öelda. Vaadake Björn Borgi, John McEnroe ja nende ajal pildile ilmunud ja väga tugeva löögiga tennisisti tiitli teeninud Boris Beckeri mängu – võrreldes praegusega näevad nad välja kui harrastajad, pall liigub nii aeglaselt.





Mäng läheb aina kiiremaks ja jõulisemaks, aga nii on kõigil pallimängualadel. Sportlased arenevad. Tennises liigub peale selle aina edasi ka tehnoloogia – reketid ja keeled on mängu palju muutnud. Peamine peitub siiski sportlastes, kelle treenimine ja arendamine on üha teaduslikum.