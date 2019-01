Tagasihoidlik Naomi Osaka kangutas Halepi troonilt

Alustuseks veidi arvude maagiat. Melbourne’is Austraalia lahtiste tennisemeistrivõistluste finaalis tšehhitar Petra Kvitová 7 : 6 (2), 5 : 7, 6 : 4 alistanud jaapanlanna Naomi Osaka on esimene kaks järjestikust suure slämmi tiitlit võitnud naine alates 2015. aastast, kui sellega sai hakkama Serena Williams (2014 US Open, 2015 Australian Open), ning esimene naine alates 2001. aastast, kes on võitnud järjest karjääri kaks esimest suurturniiri. 18 aastat tagasi tegi säärase triki ameeriklanna Jennifer Capriati.

21 aasta ja 104 päeva vanuselt tõusis Osaka eile noorimaks maailma esinumbriks pärast Caroline Wozniackit, kes 2010. aastal saavutas selle 20 aasta ja 92-päevaselt. Finaalijärgsel pressikonverentsil tunnistas Jaapani-USA kodakondsuse ja isa poolt Haiti juurtega Osaka naljatades, et esireketi staatus teda viimasel kahel nädalal eraldi ei motiveerinud. Kui, siis ainult nii palju, et nüüd saab ta oma vanema õe Mari (samuti tennisist, WTA 332. – toim) ees kelkida: „Näe, olen maailma esireket!”