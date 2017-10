Šveitsi tennisetäht jäi ootamatult treenerita

Rootsi tennisetreener Magnus Norman lõpetas perekondlikel põhjustel neli aastat kestnud eduka koostöö šveitslase Stan Wawrinkaga.

"Pärast tõsist kaalumist otsustasin pühendada end oma perekonnale," teatas endine maailma teine reket Norman, kes aitas Wawrinkal võita kolm Grand Slami tiitlit.

"Ma ei oleks saanud endale soovida paremat hoolealust ja see oli mu elu üks raskemaid otsuseid. Mul on aga kodus kaks väikest last ja on õige aeg koos nendega olla," põhjendas rootslane koostöö lõeptamist.

Hetkel põlvevigastust raviv Wawrinka teatas omalt poolt: "Tänan Magnust suurepärase nelja aasta eest. Keskendun hetkel taastumisele ja teen tulevikku puudutavad otsused hiljem."