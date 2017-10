Šveitsi tenniselegend lõpetab kolmandat korda karjääri. Kas nüüd päriselt?

Martina Hingis tänavuse US Openi paarismängu tiitliga.

37-aastane Šveitsi tennisist Martina Hingis teatas, et lõpetab pärast käimasolevat WTA aastalõputurniiri karjääri.

"Vaadates ajale tagasi, siis on raske uskuda, et täpselt 23 aastat tagasi tegin oma profidebüüdi," ütles Singapuris paarismänguturniiril osalev Hingis täna oma Facebooki lehel.

"Aastad, mis sellele järgnesid, on olnud mu elu kõige rahuldavamad, nii isiklikult kui ka tööalaselt. Kuid ma usun, et on tulnud aeg lõpetada, mida ma ka pärast oma viimast matši siin Singapuris teen."

See on Hingisele juba kolmas kord suurelt areenilt lahkuda. Alates 1994. aastast on naise nimele kirjutatud 25 suure slämmi tiitlit - viis üksikmänus, seitse segapaarismängus ja 13 naispaarismängus.

Esimest korda lõpetas ta karjääri 2003. aastal 22-aastaselt vigastuste tõttu. Ta naasis võistlustulle 2006. aastal, kuid pidi juba järgmisel aastal taas taanduma, sest sai kokaiini eest kaheaastase võistluskeelu. Kolmas tulemine oli 2013. aastal ning kestis tänase päevani.

Hingis on maailma esireketi staatust nautinud 209 nädalat. Aastalõputurniiridelt on tal kaks üksikmängu ja kolm paarismängu tiitlit. 2016. aasta Rio olümpiamängudel võitis ta koos kaasmaalase Timea Bacsinszkyga paarismängus hõbemedali.