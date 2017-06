SUURÜLLATUS! Maailma 698. reket alistas Queensis eelmise aasta finalisti

Kokkinakist on viimasel ajal kimbutanud küll vigastused aga talendikas noormängija on näidanud head vormi Londoni turniiri esimestes voorudes.

Tabelis 698. asetusega tennisisti kaasmaalane Nick Gyrgios kiitis Kokkinakist juba mängu eel: "Ta saaks mängida väga kõrgel tasemel, kui ta saaks oma tervise korda. Natuke ka õnne ja ta oleks maailma parimate hulgas."

Noore austraallase jaoks oli see esimene võit esikümnesse kuuluva tennisisti üle. Kokkinakis kohtub kaheksandikfinaalis Daniil Medvedevi või Nicolas Mahutiga.

