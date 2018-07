Suursponsor: Roger Federer oli noore mängijana tõeline mürsik ja peksis reketeid puruks

Nike`i endine direktor Mike Nakajima meenutas, milline oli tema esimene kokkupuude Roger Federeriga, keda peetakse tänasel päeval tennise väga heaks poisiks.

Nakajima ütles Sports Businessile, et nägi Federeri esmakordselt tennist mängimas 1994. aastal, kui šveitslane oli andekas noormängija.

"Ta oli 1994. ja 1995. aastal juuniorieast välja tulles tõeliselt andekas tennisist, kes võis aga südemavalus reketeid puruks peksta," meenutas Nike`is tennise turundamisega tegelenud Nakajima.

"Kui ma kord Rogerilt küsisin, kuna ta tegi otsuse, et tõelisest mürsikust saada mängijaks, keda kõik jumaldavad, ütles ta, et see juhtus pärast ühte mängu Marat Safiniga. Ta olevat seda kordusest vaadanud ning näinud platsil kahte halba poissi, kes karjusid, kisendasid ja loopisid asju. See olevat olnud kõige piinlikum asi, mida ta on kunagi näinud. Siis ta andiski endale lubaduse, et selline käitumine peab lõppema, sest pealtvaatajatele jäävad heade löökide asemel meelde vaid koledused," rääkis Nakajima.