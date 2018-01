Suur tagasitulek viibib: Serena Williams veel Austraalia lahtistel ei mängi

Endine maailma esireket ja 23-kordne suure slämmi turniirivõitja Serena Williams teatas, et ei tule kahe nädala pärast Australian Openi tiitlit kaitsma.

"Olles pidanud esimese matši pärast sünnitamist, olen aru saanud, et kuigi ma olen tippvormile ülilähedal, pole ma siiski veel seal, kus isiklikult olla tahaksin," teatas Williams sotsiaalmeedias, täpsemalt Snapchati vahendusel.

"Mu treener ja tiim on alati öelnud: "Mine turniiridele alles siis, kui oled lõplikult valmis" Mul on kahju öelda, et otsustasin sel aastal Australian Openist mitte osa võtta."

Seega jääb Williams pärast abiellumist Alexis Ohanianiga ja septembris tütre Alexis Olympia ilmale toomist eemale neljandast suure slämmi turniirist järjest.

Esimese matši pärast pikka pausi pidas Williams 30. detsembril Abu Dhabis, kaotades sõumängu Läti tennisistile Jelena Ostapenkole 2:6, 6:3 (5:10).

Australian Openi põhitabel loositakse 11. jaanuaril, avaringi matšidega tehakse algust 15. jaanuaril.