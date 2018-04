Süstalde vastu allergiline USA tippmängija kaebas maailma tennisejuhid kohtusse

Süüaluste seas on ka Rootsis baseeruv rahvusvaheline dopingutestide ja administreerimise agentuur (IDTM), ITF-i antidopingu juht Stuart Miller ja IDTM-i dopingukontrolli ohvitser John Snowball. Viimast süüdistab Brengle "verbaalselt agressiivses ja solvavas" käitumises 2016. aasta Wimbledoni matšijärgse dopinguproovi võtmise käigus.

On märkimisväärne, et nõutav valuraha ületab pea viiekordselt summa, mille Brengle alates 2007. aastast auhinnarahadena teeninud on (2,2 miljonit dollarit). Brengle'i karjääri parim edetabelikoht on 2015. aasta mais saavutatud 35., kui ta oli jõudnud oma elu esimesse WTA finaali ning edenenud Australian Openil kaheksandikfinaali. Eelmisel aastal sai ta karjääri parima võidu Aucklandis toonase teise reketi Serena Williamsi üle.

Loe veel

Brengle on kahel korral mänginud ka Anett Kontaveidiga. 2015. aastal võitis eestlanna teda US Openi kolmandas ringis ning aasta varem Nottinghamis esimeses ringis. Kaia Kanepile kaotas Brengle 2015. aastal Brisbane'i kaheksandikfinaalis.