14-kordne Suure slämmi turniiri võitja, hispaanlane Rafael Nadal alistas Austraalia lahtiste tennisemeistrivõistluste poolfinaalis 6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4 bulgaarlase Grigor Dimitrovi ja kohtub finaalis igipõlise rivaali, šveitslase Roger Federeriga.

Otsustavas setis oli mõlemal mängijal mitmeid võimalusi vastase serv läbi murda, kuid lõpuks oli just 30-aastane Nadal see, kes seisul 4:4 Dimitrovi pallingu kätte sai ja võiduka lõpuni tüüris. Matš kestis 4 tundi ja 56 minutit.

"Loodetavasti taastun finaaliks ära. Meie mõlema jaoks on Suure slämmi turniiril finaali pääsemine väga eriline sündmus. Me kumbki ei oleks veel mõnda aega tagasi osanud arvata, et võime tänavu Austraalias finaalis mängida," sõnas õnnelik Nadal pärast mängu intervjuus Jim Courierile.

Finaalis kohtub Nadal seega 35-aastase Federeriga, kes oli eilses poolfinaalis samuti viies setis üle kaasmaalasest Stan Wawrinkast.