Šokk-kaotuse saanud Rafael Nadal veel esireketiks ei tõuse

Rafael Nadal, kellel olnuks Montreali ATP turniiri poolfinaali jõudmise korral võimalus tõusta järgmisel nädalal maailma esireketiks, pidi kaheksandikfinaalis tunnistama 18-aastase Kanada tennisisti Denis Šapovalovi paremust.

Vabapääsmega turniirile pääsenud Šapovalov (ATP 134.) alistas hispaanlase numbirtega 3:6, 6:4, 7:6 (4). Viimase seti kiires lõppmängus tuli kanadalane välja 0:3 kaotusseisust.

Šapovalov on nüüd seega noorim Montreali Rogers Cupi veerandfinaali pääsenud tennisist pärast Björn Borgi, kes oli 1974. aastal samuti 18-aastane. Tema järgmine vastane on prantslane Adrian Mannarino. Teel kaheksandikfinaali üllatas Šapovalov 2009. aasta US Openi tšempioni, argentiinlast Juan Martin Del Potrot.

Järgmine võimalus Nadalil esireketiks tõusta avaneb järgmisel nädalal Cincinnatis, sest šotlane Andy Murray loobus puusavigastuse tõttu ka sellest turniirist.