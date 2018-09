Skandaali tagajärg: kohtunikud võivad edaspidi Serena Williamsi matše boikoteerida

Nüüd on avalikkuse ees läinud teema omasoodu edasi. Kui näiteks Rahvusvaheline Tenniseliit ITF toetas juhtunus Ramost, siis Naiste Tenniseorganisatsioon WTA ja USA Tennisliit USTA asusid selgelt Williamsi poolele.

Säärane käitumine võib nüüd viia aga äärmuslike sammudeni. Nimelt kirjutab The Times, et kohtunikud plaanivad edaspidi Williamsi matše boikoteerida.

“Anonüümseks jääda soovinud ametnik tunnistas The Timesile, et kohtunike seas on kasvamas veendumus, et USTA on jätnud nad mitmes olulises küsimus vajaliku toetuseta ja Ramos visati lihtsalt huntide ette selle eest, et ta tegi oma tööd ja järgis reegleid,“ kirjutas ajaleht.

“Kohtunikud peavad isekeskis aru, kas tuleks ette võtta samme enda ameti kaitseks. Praeguseks on ühe võimalusena esile kerkinud variant, mille kohaselt loobuksid kohtunikud Williamsi mängudel õiguse mõistmisest. Säärane akt jääks ära, kui Williams vabandaks Ramose ees,“ lisati veel.