Skandaal! Wimbledonis toimunud kolme matši kahtlustatakse kihlveopettuses

Tennises korruptsiooni vastu võitlev rahvusvaheline üksus teatas, et Wimbledonis toimunud kolme kohtumist kahtlustatakse kihlveopettuses.

Kahtluse all on kaks kohtumist kvalifikatsiooniringides ning üks matš põhiturniirilt. Kinnitati, et on uurimise all on ka üks mäng Prantsusmaa lahtistelt meistrivõistlustelt, mis toimusid juunis.

Antud kohtumised on uurimise all, sest nende peale on panustatud ebatavaliselt suuri summasid, mis ametnikele silma on jäänud.

Tänavuse Wimbledoni meeste üksikmänguturniiri võitis Roger Federer ning naiste hulgas oli parimaks Garbine Muguruza.