Simona Halepi koostöö uue treeneriga kestis vaid ühe nädala: me lihtsalt ei sobi kokku

Halep ja Van Cleemput alustasid koostööd eelmisel nädalal Doha turniiril, kus rumeenlanna pääses finaali, kuid kaotas seal mõneti üllatuslikult belglanna Elise Mertensile (WTA 16.).

"Proovisime ühe nädala jooksul, kuidas meie koostöö sujub, kuid otsustasime nüüd sellega mitte jätkata," sõnas Halep WTA Insiderile.

"Otsustasime koostööle lõpu teha, sest me ei sobi hästi. Ta on küll hea inimene, kuid väljakul jäi meievahelisest keemiast selgelt puudu," selgitas Halep kiiret lahkuminekut. "Ta on hästi kena inimene ja oleme sõbrad edasi, kuid tennises me kokku ei sobi."

27-aastane Halep lisas, et hetkel ta uut treenerit otsima ei hakka.